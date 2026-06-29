Incendio in un appartamento ad Arzachena, cosa è successo

L’incendio in un appartamento ad Arzachena.

Un intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario nella serata di ieri ad Arzachena, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato in via Tempio. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 20, quando una squadra del locale Distaccamento è stata inviata sul posto per fronteggiare la situazione.

Giunti nell’abitazione interessata dal rogo, gli operatori del 115 hanno avviato le operazioni per contenere le fiamme, procedendo contemporaneamente alla ventilazione dei locali invasi da un denso fumo e alla messa in sicurezza dell’intera area. L’intervento si è concentrato sulla limitazione dei danni e sulla prevenzione di eventuali ulteriori criticità.

Nel corso delle attività, il personale dei vigili del fuoco ha individuato e recuperato un cane di piccola taglia che si trovava all’interno dell’appartamento al momento dell’incendio, traendolo in salvo. Per quanto riguarda le persone presenti nell’immobile, non risultano feriti né casi di intossicazione da fumo. Le operazioni si sono concluse con la completa gestione dell’emergenza e il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area interessata.

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