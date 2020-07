L’incidente in località Mulino ad Arzachena.

Incidente questo pomeriggio poco prima delle 14 e 20 in località Mulino ad Arzachena.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due vetture coinvolte nell’incidente.

Gli occupanti sono stati trasportati in ospedale dal 118 per accertamenti ma non sembravano avere lesioni importanti. Presenti anche carabinieri, 118, polizia locale e volontari della protezione civile.

