I lavori nel cimitero comunale di Arzachena.

I progetti di ampliamento dei cimiteri comunali di Arzachena e della frazione di Santa Teresina hanno ottenuto un finanziamento regionale di 287mila euro e potranno partire entro la primavera. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Fabio Fresi.

“Per ciascun cimitero verrà realizzato un nuovo blocco con oltre 100 loculi e la pavimentazione circostante; per quello di Arzachena sono previsti anche gli spazi per 7 nuove tombe di famiglia – spiega l’assessore -. Inoltre, grazie a ulteriori fondi, verrà realizzato il tanto atteso collegamento tra le due aree del cimitero di Santa Teresina, come concordato durante un confronto tra l’amministrazione comunale e gli abitanti delle frazioni. Siamo in attesa dell’ufficialità del nulla osta da parte della Soprintendenza. Anche questo cantiere potrebbe aprire entro marzo”.