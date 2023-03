L’ultimo viaggio di Antonicca, il lutto colpisce Arzachena: aveva 92 anni

Lutto ad Arzachena per la scomparsa di Antonicca Romano.

C’è grande dolore ad Arzachena per la scomparsa della signora Antonicca Romano. Aveva 92 anni, compiuti lo scorso 11 gennaio, ed era benvoluta da tutti. Un carattere buono e generoso, che è stato apprezzato da quanti hanno avuto modo di conoscerla.

I funerali sono stati celebrati stamane, alle 10:30, nella chiesa di Santa Maria della Neve partendo dall’abitazione di via Amsicora. In tanti sono voluti essere presenti per dare un ultimo saluto alla nonnina di Arzachena.

