Olbia, minaccia l’ex compagna e dà fuoco alla sua auto

Il processo a carico di un 56enne di Olbia.

Una condanna a 2 anni di reclusione è stata chiesta dal tribunale di Tempio nei confronti di un 56enne di Olbia, accusato di minacce aggravate alla ex moglie e danneggiamento dell’auto della donna. Il processo proseguirà il prossimo 10 maggio.

I fatti risalgono al 2012 quando l’uomo avrebbe avuto degli atteggiamenti violenti in seguito alla chiusura della relazione con quella che è diventata la sua ex compagna. Spesso, secondo l’accusa, si sarebbe recato nel posto di lavoro per disturbare la donna e poi minacciarla. Alla ex cognata, inoltre, avrebbe detto che avrebbe bruciato la macchina della sorella, come poi è successo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui