Il progetto per il centro storico di Arzachena.

La giunta comunale di Arzachena ha approvato il nuovo piano degli arredi nell’ambito del progetto strategico di riqualificazione del centro storico. L’intervento è stato condotto dall’Ufficio Ambiente e decoro urbano con l’obiettivo di valorizzare il cuore della città grazie a elementi di arredo dalle forme curve, inseriti come elemento architettonico divergente rispetto a quello della piazza stessa.

“Abbiamo investito 80 mila euro per il piano degli arredi che verrà posizionato entro la primavera 2024. Si tratta di uno dei tanti interventi inclusi nel progetto strategico di riqualificazione messo a punto dall’Amministrazione per valorizzare il cuore di Arzachena. Le fioriere e le sedute sono state scelte in stile moderno, come elementi di contrasto al restante contesto, sia nelle forme che nei colori. Punteremo sui toni neutri del bianco e del nero, su materiali naturali e sull’introduzione di una ricca vegetazione per rinnovare totalmente l’immagine del salotto cittadino – spiega Michele Occhioni, delegato all’Ambiente -. Piccole panche in pietra e molto verde al centro della piazza saranno utili per favorire la socializzazione e una più agevole fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini anche durante concerti e spettacoli”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui