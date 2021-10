La presentazione ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena, tramite l’assessorato alla Cultura, ha concesso il patrocinio gratuito all’evento di presentazione del libro “Sul sentiero della vita” scritto dall’arzachenese Gianni Casalloni. L’appuntamento è in programma venerdì 15 ottobre, alle 18, nell’aula consiliare in piazza Antonio Segni ed è coordinato dall’associazione culturale Liberamente me nell’ambito della rassegna letteraria Sopra le righe.

In questa nuova opera, l’autore racconta in versi le difficoltà della vita e le esperienze affrontate, offrendo spunti di riflessione sulla famiglia, la salute, i sentimenti e l’amore per la natura: temi utili da approfondire tramite le parole di Casalloni come occasione di riflessione per tutti. Le poesie sono state scritte in vari momenti negli ultimi anni e racchiuse in questa breve raccolta ora disponibile per il pubblico.