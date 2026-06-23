Protezione Civile Arzachena: nasce la sezione ricerca dispersi

La nuova sezione della protezione civile di Arzachena.

La storica associazione di protezione civile “Agosto 89” di Arzachena consolida ulteriormente il proprio ruolo di primo piano nel panorama del soccorso, ampliando il proprio raggio d’azione con una nuova specializzazione. Con oltre trent’anni di attività ininterrotta sul campo e la guida ferrea dell’avvocato Ezia Orecchioni, l’organizzazione rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il territorio, un’eccellenza certificata proprio quest’anno dal riconoscimento di un alto livello di specializzazione su scala regionale.

La nuova sezione.

Sempre in prima linea di fronte alle emergenze più complesse e di cruciale importanza, la struttura operativa di “Agosto 89” spazia tradizionalmente dal settore sanitario — garantito da ambulanze di base e infermieristiche — alle squadre AIB dedicate all’antincendio boschivo, fino alle sezioni speciali per il rischio idrogeologico, le calamità naturali e il soccorso in mare. A questo già efficiente ventaglio di competenze si aggiunge oggi il nuovo settore dedicato alla ricerca delle persone scomparse.

La neonata sezione può contare su una squadra di ricerca specializzata e su due unità cinofile che hanno appena conseguito il brevetto operativo a livello nazionale. I due binomi d’eccellenza sono composti da Gianmario Frau con Athena, un pastore australiano di tre anni, e da Giovanni Meloni con Zira, un pastore belga malinois di quattro anni.

L’attivazione di questa risorsa risponde a una crescente e preoccupante richiesta legata alle sparizioni di persone per diverse motivazioni. In merito a questa importante evoluzione, dall’associazione giunge una nota ufficiale che illustra l’impegno profuso:

Il percorso cinofilo.

“Il nuovo settore è stato fortemente voluto dall’associazione sulla spinta della nuova emergenza dei dispersi per vario motivo, questa esigenza ci ha fatto intraprendere un percorso cinofilo complesso e altamente professionale, dove serve tempo, costanza, determinazione e tanto amore per preparare al meglio l’unità, che inizia da quando il cane è ancora cucciolo. Con tanto amore e gioco si arriva a sfruttare il suo eccezionale olfatto, fondamentale nella ricerca da affiancare alle tecnologie moderne. Tutto il percorso è stato ovviamente seguito da dei professionisti del settore in campo nazionale e ci teniamo a ringraziare il comando provinciale dei vigili del fuoco che con la stipula di una convenzione ci hanno permesso di utilizzare un loro campo d’addestramento.”

Questo importante passo avanti si inserisce in un più ampio programma di modernizzazione e potenziamento strutturale. La protezione civile di Arzachena continua infatti a investire nel futuro e nel miglioramento dei propri standard d’intervento, tanto che è già programmato l’arrivo di nuove e sofisticate attrezzature tecnologiche. Grazie a questo costante spirito di aggiornamento e alla dedizione dei suoi volontari, l’associazione “Agosto 89” si conferma un pilastro insostituibile per la sicurezza della comunità e un modello virtuoso di gestione delle emergenze.

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