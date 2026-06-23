Langosteria e Waterfront, parte la stagione del lusso a Porto Cervo

In Costa Smeralda parte la stagione 2026 del lusso tra il nuovo Waterfront e il ristorante Langosteria a Porto Cervo. Si parte con un messaggio preciso: rafforzare ulteriormente il posizionamento internazionale della destinazione attraverso esperienze, brand iconici, alta gastronomia e nuovi spazi dedicati al lifestyle. A rappresentare questa strategia sono due delle principali novità dell’anno: il Waterfront Costa Smeralda completamente rinnovato e l’arrivo di Langosteria al Porto Vecchio di Porto Cervo, uno dei marchi più riconosciuti della ristorazione italiana contemporanea.

Non si tratta soltanto dell’apertura di un nuovo ristorante o di una nuova edizione del Waterfront. Entrambi i progetti raccontano infatti una visione più ampia perseguita da Smeralda Holding negli ultimi anni: consolidare la Costa Smeralda in una destinazione capace di offrire contenuti, servizi ed esperienze lungo un arco temporale sempre più esteso, andando oltre il tradizionale picco di giugno, luglio, agosto e settembre, intercettando una domanda internazionale sempre più orientata verso il turismo esperienziale e di alta gamma.

La prima novità riguarda proprio il Waterfront Costa Smeralda, che quest’anno apre con circa un mese di anticipo rispetto alle passate edizioni e prolunga la propria attività fino a settembre. Un calendario più lungo che riflette la crescita della stagione turistica e la volontà di valorizzare Porto Cervo come luogo da vivere ben oltre le settimane centrali dell’estate.

Situato nel Porto Vecchio, il Waterfront si presenta con un concept completamente rinnovato firmato dall’architetto Gio Pagani e arricchito dal progetto artistico “Portals”, un percorso immersivo che integra arte contemporanea, design e intrattenimento.

Grandi marchi sul Waterfront

Accanto agli spazi dedicati al relax e alla socialità trovano posto alcuni dei marchi più rappresentativi del lusso internazionale: da Range Rover a Ferretti Group, da Technogym a Kiton, passando per Assouline e Deodato Arte. Un mix di eccellenze che rafforza il ruolo del Waterfront come hub internazionale del lifestyle mediterraneo.

L’esordio di Langosteria

È però l’arrivo di Langosteria a rappresentare uno dei segnali più significativi dell’evoluzione in corso. Dopo Milano, Parigi, Paraggi e St. Moritz, il gruppo fondato da Enrico Buonocore sceglie Porto Cervo per una delle sue aperture più prestigiose. Il nuovo ristorante sorge direttamente sul mare, nello storico Porto Vecchio, uno dei simboli della nascita della Costa Smeralda.

Con 160 coperti completamente all’aperto, due terrazze collegate da una passerella sul mare, un pontile dedicato e servizi esclusivi pensati anche per gli yacht ormeggiati nella baia, Langosteria introduce a Porto Cervo un format che unisce ristorazione, accoglienza e lifestyle internazionale. Il ristorante propone i grandi classici che hanno reso celebre il brand nel mondo, accanto a piatti che valorizzano il territorio sardo, come i culurgiones con scampi e bottarga di Cabras o l’orata di Golfo Aranci.

L’operazione nasce dalla partnership tra Buonocore Hospitality Group e Smeralda Holding. Un progetto che, secondo l’amministratore delegato di Smeralda Holding, Mario Ferraro, in sinergia con la strategia dell’azionista, il fondo sovrano del Qatar, si inserisce in una strategia più ampia finalizzata a consolidare il ruolo della Costa Smeralda come benchmark globale dell’ospitalità di lusso. Una visione che punta a integrare alberghi iconici, marina internazionale, gastronomia d’eccellenza, shopping e intrattenimento in un’unica esperienza di destinazione.

Due momenti importanti per Porto Cervo

L’apertura anticipata del Waterfront e l’arrivo di Langosteria rappresentano dunque due tasselli dello stesso mosaico. Da una parte la valorizzazione del Porto Vecchio come luogo di incontro, cultura e intrattenimento; dall’altra l’inserimento di un marchio della ristorazione riconosciuto a livello internazionale all’interno di uno degli scenari più iconici del Mediterraneo.

Langosteria è l’unico locale pieds dans l’eau di Porto Cervo, con due terrazze unite da una passerella, per un totale di 160 coperti, tutti all’aperto per godere della vista spettacolare sul mare e del fascino naturale della Gallura. La prima terrazza ospita anche Langosteria Ally’s Bar, la seconda destinazione per il cocktail bar del Gruppo, con la sua drink list dall’identità essenziale e contemporanea, centrata su sapori diretti e autentici.

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La Costa Smeralda continua così a evolversi senza rinunciare alla propria identità. Accanto al mare, ai paesaggi e alla tradizione dell’ospitalità, cresce infatti il peso di contenuti capaci di attrarre una clientela globale alla ricerca di esperienze esclusive. Una strategia che contribuisce ad allungare la stagione, ad aumentare il valore della destinazione e a consolidare il ruolo di Porto Cervo come uno dei principali riferimenti del turismo di lusso internazionale.

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