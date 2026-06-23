Bambino di 4 anni precipita dal balcone a Palau: è molto grave

Un grave incidente a Palau ha coinvolto un bambino piccolo.
Un bambino di quattro anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso dopo essere precipitato dal balcone al secondo piano di un edificio a Palau. L’incidente si è verificato intorno alle ore 16:10 di oggi pomeriggio, mobilitando immediatamente i soccorsi.
I soccorsi.
Sul posto a Palau sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza di base e un’unità medicalizzata, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il piccolo, in condizioni critiche, verso la struttura ospedaliera più idonea.