Bambino di 4 anni precipita dal balcone a Palau: è molto grave

ambulanza

23 Giugno 2026

di Maria Verderame

Un grave incidente a Palau ha coinvolto un bambino piccolo.

Un bambino di quattro anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso dopo essere precipitato dal balcone al secondo piano di un edificio a Palau. L’incidente si è verificato intorno alle ore 16:10 di oggi pomeriggio, mobilitando immediatamente i soccorsi.

I soccorsi.

Sul posto a Palau sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza di base e un’unità medicalizzata, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il piccolo, in condizioni critiche, verso la struttura ospedaliera più idonea.

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