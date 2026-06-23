Bambino di 4 anni precipita dal balcone a Palau: è molto grave

Un grave incidente a Palau ha coinvolto un bambino piccolo.

Un bambino di quattro anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso dopo essere precipitato dal balcone al secondo piano di un edificio a Palau. L’incidente si è verificato intorno alle ore 16:10 di oggi pomeriggio, mobilitando immediatamente i soccorsi.

I soccorsi.

Sul posto a Palau sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza di base e un’unità medicalizzata, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il piccolo, in condizioni critiche, verso la struttura ospedaliera più idonea.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui