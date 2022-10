L’incidente ad Arzachena.

Secondo cause in corso di accertamento, nel primo pomeriggio, un’auto avrebbe investito una ragazza in viale Costa Smeralda, ad Arzachena.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il personale del 118, con un’ambulanza e l’elisoccorso. La giovane ha riportato ferite ma è apparsa cosciente e collaborativa. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica.