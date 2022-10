Salmo e Fedez uniti dal punk rock, fan in delirio per la sorpresa

Il video del rapper di Olbia sui social.

Salmo sembra ormai essersi lasciato alle spalle i dissapori con Fedez. I due rapper hanno collaborato insieme a una jam session. Il video, pubblicato nei loro social, è stato una vera e propria sorpresa per i fan di entrambi gli artisti.

E’ ancora un mistero su cosa ci sia dietro la loro collaborazione. Forse un’ospitata a XFactor, dove il rapper milanese è giudice. E’ sicuro che i fan, andati in delirio sui social, sperano in qualcosa di più, forse a un pezzo insieme dove esplorano inedite sonorità. Eppure non è passato molto dallo scorso anno, quando tra il rapper di Olbia e Fedez non correva affatto buon sangue.

La guerra sui social era nata dopo le polemiche sul concerto non autorizzato di Salmo a Olbia, partita proprio da Fedez che aveva criticato aspramente la scelta dell’artista olbiese di organizzare lo spettacolo sotto la ruota panoramica durante la pandemia. Ma questa rissa mediatica è ormai un ricordo. La pace tra i due rapper era già decretata scorsa estate a San Siro davanti a 60mila spettatori, quando Fedez si presentò a sorpresa sul palco di Salmo.