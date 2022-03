L’area naturalistica di Saloni ad Arzachena.

La Regione Sardegna ha assegnato al Comune di Arzachena un importo di 40 mila euro per finanziare studi, progettazione e azioni di animazione e promozione in vista dell’istituzione dell’area di rilevante interesse naturalistico di Saloni e del percorso fluviale lungo il rio San Giovanni-Lu Mulinu.

L’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis ha effettuato un sopralluogo nell’area insieme ai funzionari dell’ufficio Ambiente del Comune e all’assessore all’Ambiente Michele Occhioni prima di definire con il suo staff la rosa dei progetti meritevoli di intervento, 6 in totale nell’Isola.

“La visita ad Arzachena dell’assessore Lampis e dei suoi collaboratori è stata determinante. La verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica del percorso fluviale e il sopralluogo hanno messo in luce l’importanza del sito di Saloni e dell’area lungo il rio San Giovanni per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del turismo ambientale in Sardegna – spiega L’assessore Michele Occhioni -. Abbiamo accolto con entusiasmo la notizia dell’assegnazione dei fondi che conferma il potenziale di questo progetto per Arzachena e la Gallura. Oltre all’indiscusso valore dal punto di vista naturalistico, costituisce un’ulteriore risorsa che arricchisce l’offerta turistica della nostra destinazione. Investiremo le risorse per la progettazione esecutiva e la predisposizione di studi specialistici di tipo ambientale, sociologico ed economico, anche allo scopo di quantificare le ricadute positive per il territorio. Prevediamo anche attività di animazione e sensibilizzazione, l’organizzazione di incontri specifici con altri enti da cui apprendere buone pratiche per la futura gestione del parco, ma anche con la popolazione e con associazioni di categoria per farne un progetto partecipato e di successo”.

Il Comune di Arzachena ha già realizzato la progettazione preliminare del percorso naturalistico Saloni – Lu Mulinu ed è anche in corsa per l’ottenimento di finanziamenti europei e dal Ministero (PNRR) utili alla realizzazione che necessita di due fasi di intervento per un totale di oltre 5 milioni di euro.