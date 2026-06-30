Arzachena, nuova rete fognaria a La Punga, lavori alla fine

I lavori della nuova rete fognaria ad Arzachena.

Sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria in località La Punga, ad Arzachena. Il Comune ha finanziato l’opera con un investimento di circa 280 mila euro. L’intervento, promosso dall’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni, Massimo Azzena, risponde a un’esigenza attesa da trent’anni dai residenti della zona, dove gli ultimi interventi strutturali risalivano agli anni Novanta.

Il progetto.

Attraverso questo specifico progetto si assiste a un’importante estensione dei servizi essenziali sul territorio, finalizzata a innalzare sensibilmente gli standard igienico-sanitari e a migliorare la qualità della vita quotidiana delle famiglie che risiedono nella frazione. Al termine definitivo dei cantieri, la nuova infrastruttura fognaria verrà consegnata e presa in gestione ufficiale dalla società Abbanoa, la quale si occuperà dell’attivazione finale del servizio per l’utenza.

Per consentire l’esecuzione delle ultime opere necessarie alla connessione della rete, la strada di collegamento della località viene temporaneamente interdetta al traffico veicolare in questi giorni. La sospensione della circolazione si rende indispensabile per garantire il completamento delle attività di cantiere in condizioni di massima sicurezza.

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