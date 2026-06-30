Svolta per Piazza Mercato: ok alla riqualificazione e ai parcheggi

Svolta del Comune di Olbia per Piazza Mercato.

Una delle aree più degradate del centro storico sta cambiando volto a Olbia. Dopo l’inizio dei lavori nell’ex Astra, un’importante delibera cambia anche il destino di Piazza Mercato, da tempo simbolo del degrado nel cuore di Olbia. Il Comune compie un passo decisivo per scrivere la parola fine sulla complessa vicenda di quell’area.

Via ai lavori nei parcheggi.

La giunta guidata dal sindaco Settimo Nizzi, accogliendo la proposta dell’assessora ai Lavori pubblici Antonella Sciola, ha approvato una delibera che traccia le linee di indirizzo per la riqualificazione dell’area e per l’attesa apertura dei parcheggi sotterranei, rimasti finora inutilizzati. Questo provvedimento segna un’accelerazione importante dopo che nel 2024, a seguito del blocco dei cantieri causato da un contenzioso legale con la precedente ditta appaltatrice, era stato avviato un iter di verifica tecnica, stima dei costi e nuova progettazione.

L’amministrazione comunale ha espresso la chiara volontà di procedere con la massima urgenza. Il fulcro del prossimo progetto esecutivo sarà incentrato sul recupero e sulla messa in funzione della struttura di sosta interrata. Parallelamente, la giunta ha dovuto fare i conti con l’insostenibilità economica legata alla tettoia in vetro e acciaio. La sola sostituzione delle lastre avrebbe infatti richiesto un investimento insostenibile di due milioni e mezzo di euro.

Per questa ragione, la struttura portante verrà mantenuta, ma si opterà per una copertura con materiali alternativi che saranno oggetto di uno studio dedicato. L’intera operazione di rilancio potrà contare su uno stanziamento di oltre 1,9 milioni di euro, fondi già disponibili grazie al via libera incassato poche settimane fa da parte del consiglio comunale.

La nuova piazza Mercato.

Dopo la fine dei lavori più attesi dagli olbiesi, piazza Mercato apparirà molto diversa da come si presenta oggi. Come spiegato in precedenza, sarà sempre una piazza coperta ma cambieranno i piloni che la sorreggono, i quali saranno più snelli e migliorerebbero l’impatto estetico della struttura. Questo perché il Comune aveva investito tanto per il piazzale coperto, per farne la sede del mercato civico, intorno agli anni ’90, ma questa struttura non è mai stata utilizzata, a causa di errori nella realizzazione dei parcheggi sotterranei.

Ai tempi l’opera era stata annunciata come un progetto avveneristico della città e sostituiva la vecchia struttura del Mercato Civico. Dopo più di 20 anni dalla sua realizzazione, il Comune farà rinascere piazza Mercato con parcheggi sotterranei che risolveranno in parte la carenza di stalli del centro storico. La riqualificazione del cinema Astra darà al piazzale una funzione culturale.

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