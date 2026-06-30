Auto contro bici, un ferito nella zona industriale di Olbia

Incidente atra auto e bici a Olbia

Ennesimo incidente stradale lungo le strade di Olbia, nella zona industriale un’auto è finita contro una bici e c’è un ferito. Il bollettino dei sinistri stradali nel centro gallurese è in costante aggiornamento. Il mese di giugno a Olbia ci sono stati incidenti con una cadenza quasi quotidiana. In molti casi a riportare le ferite sono state persone che viaggiavano in moto o bici e si sono scontrate contro mezzi a quattro ruote.

Anche stamattina è stato un ciclista a subire i danni dello scontro. Stava percorrendo via Corea in sella alla bici quando si è scontrato con un’auto all’incrocio con via Namibia. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la Polizia locale di Olbia. I primi si sono occupati di prestare le prime cure al ferito mentre gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per appurare di chi siano le responsabilità.

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