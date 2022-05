Arriva la fibra nei borghi di Arzachena.

Cominciano ad Arzachena i lavori per la posa della fibra ottica. Grazie alla convenzione stipulata tra SIPORTAL e il Comune, la società estenderà la propria infrastruttura di rete in fibra ottica nei borghi. Si parte da Porto Cervo, grazie a una delle migliori tecnologie di collegamenti Internet: FTTH (Fiber To The Home) è infatti l’unica soluzione interamente realizzata con cavi in fibra ottica fino a casa dell’utente.

“È arrivato il momento di aggiungere un’altra eccellenza ai servizi offerti in questo territorio – afferma Francesco Saluta, CEO di SIPORTAL -. Siamo fieri di poter contribuire alla valorizzazione e all’innovazione tecnologica di Arzachena con la nostra rete internet in fibra che, grazie alla tecnologia X-Gpon, permette uno scambio dati con velocità di 10 Gigabit al secondo. La fibra ottica rappresenta sempre più un asset

strategico per lo sviluppo del territorio urbano, un driver abilitante alle applicazioni che renderanno Arzachena una tra le più avanzate Smart City della Gallura”.

Tutte le opere necessarie per completare la rete in fibra ottica, realizzate dall’azienda senza aggravio di costi per il Comune, saranno realizzate nel massimo rispetto del decoro urbano, riutilizzando, laddove possibile, le infrastrutture di rete presenti, quali cavidotti e rete di pubblica illuminazione, sia sotterranea che aerea.

“Arzachena rappresenta un importantissimo hub per il turismo dell’intera Gallura. Il tratto di costa in cui si posiziona il comune smeraldino è tra i più conosciuti al mondo. Per questo è importante fare affidamento a servizi di altissima qualità per soddisfare le esigenze di una città che guarda al futuro – riferiscono dal Comune -. La fibra ottica che svilupperà SIPORTAL si inserisce in un contesto di eccellenza dei servizi offerti a cittadini e turisti e contribuisce a rafforzare la nostra vocazione di destinazione tra le più amate nel mercato del turismo internazionale”.

Gli investimenti pianificati da SIPORTAL per la rete in fibra ottica, permetteranno di portare la connessione ad alta velocità, in tecnologia FTTH, in tutte le case di Arzachena e contribuiranno all’offerta di servizi fruibili e, più in generale, al benessere tecnologico dei cittadini.