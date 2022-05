Il noto chef giapponese in Costa Smeralda.

Il noto chef giapponese Nobuyuki “Nobu” Matsuhisa ancora insieme all’esclusivo Hotel Cala di Volpe per proporre le sue esperienze culinarie uniche. La partnership tra lui e l’hotel è iniziata nel 2018, poi consolidata nel 2019 con l’apertura del Ristorante “Matsuhisa at Cala di Volpe”, situato in un’area iconica dell’hotel con vista mozzafiato su uno dei panorami più famosi del Mediterraneo.

Nato in Giappone, Nobu Matsuhisa ha avuto modo di viaggiare molto durante la sua carriera, dal Perù all’Argentina e fino all’Alaska, per poi trasferirsi a Los Angeles. Grazie alle sue esperienze ha sviluppato il suo iconico stile di cucina “Nobu Style”, un originale concetto nella cucina giapponese, includendo elementi internazionali. Nell’arco degli anni ha costruito un impero nel settore gastronomico, ma la radice della sua cucina si è sviluppata padroneggiando l’arte del sushi.

Tra il 7 e il 9 giugno, lo chef sarà presente presso l’Hotel Cala di Volpe per accogliere gli ospiti e condividere i suoi segreti culinari attraverso un’esclusiva masterclass e un’imperdibile cena “Omakase”. Il prossimo 7 giugno, per coloro che desiderano imparare e provare l’autentica cucina Matsuhisa, l’hotel proporrà un’opportunità unica, con una lezione privata di sushi: un’esclusiva Masterclass per apprendere il vero procedimento che sta alla base della preparazione del sushi con lo chef Hideki Endo, in presenza del celebre chef Matsuhisa Nobu. Gli chef sveleranno tutti i segreti dell’arte del sushi e guideranno gli ospiti attraverso un viaggio eccezionale dietro il bancone.

Tutti gli ospiti, a prescindere dal loro livello in cucina, avranno la possibilità di iscriversi in anticipo

per partecipare a questa esperienza straordinaria. I posti sono limitatissimi: saranno, infatti, solo 6. Lo stesso giorno, il ristorante Matsuhisa at Cala di Volpe presso l’iconico hotel, organizzerà una cena esclusiva in presenza dell’acclamato chef. Per l’occasione speciale, sarà proprio lui a preparare il menu della cena “Omakase”. Gli ospiti potranno degustare nuovi piatti basati sulle sue tecniche e sugli ingredienti locali, che verranno poi inseriti nel menù estivo del ristorante.