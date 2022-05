Le offerte e le novità di Trenitalia a Olbia e in Sardegna.

Trenitalia si arricchisce con l’offerta estiva Summer Experience 2022, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dal Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Ad annunciarlo è Luigi Corradi, amministratore delegato della società. “Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 – ha evidenziato – il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del polo passeggeri del Gruppo FS. Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

Tra le tante novità il collegamento dalla stazione di Olbia all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda grazie all’Olbia AirLink, il pratico servizio treno+bus che in soli 20 minuti mette in collegamento i due scali con ben 51 corse al giorno. La principale novità, tuttavia, sarà l’attivazione, il 18 giugno, del nuovo servizio Porto Flavia Link. Il bus, pellicolato con gli iconici colori rossi di Trenitalia, collegherà la stazione di Iglesias con l’ingresso della famosa galleria mineraria a picco sul mare, nella costa sud occidentale dell’Isola.

Il servizio, che sarà composto da 15 collegamenti al giorno tutti i giorni, partirà dalla stazione di Iglesias e arriva all’ingresso della biglietteria della galleria. Il biglietto per il Porto Flavia Link sarà acquistabile in combinato con il treno su tutti i canali di vendita di Trenitalia a un costo di 3 euro.

Altra importante novità riguarda l’arrivo in regione dei nuovi treni Blues. Infatti sono ben 12 i nuovi treni ibridi destinati alla Regione Sardegna che arriveranno entro il 2023 e completeranno il rinnovo e l’ammodernamento della flotta regionale previsto dal Contratto di Servizio; una rivoluzione nell’esperienza di viaggio e un innovativo supporto al rilancio del sistema turistico sardo.

Ritorna anche il Golfo Aranci Line, il servizio lanciato da Trenitalia nell’estate 2021 con 18 collegamenti in treno in più da Olbia verso il porto di Golfo Aranci, passando per le bellissime spiagge di Marinella, Rudalza e Cala Sabina. Riconfermati i collegamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali. Implementati i collegamenti da Cagliari verso il porto e l’aeroporto di Cagliari Elmas, quest’ultimo raggiungibile direttamente in treno.

Per l’estate 2022, il polo passeggeri del Gruppo FS intende dare impulso allo sviluppo turistico italiano anche attraverso offerte sempre più vantaggiose. Infatti chi sceglie i treni regionali per viaggiare con la famiglia, 29 maggio al 26 settembre 2022, può usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini e ragazzi fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 euro per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi.

Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro (15 euro per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 euro (25 euro per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: a bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.