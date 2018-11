Un’atmosfera magica per animare il centro e non solo.

Dal 8 dicembre al 6 gennaio il Comune di Arzachena trasforma piazza Risorgimento in un Villaggio di Natale. Bambini e adulti troveranno spettacoli di magia, mercatini, musica, luci colorate, rassegna dei presepi, un caldo ristoro e una pista di pattinaggio in cui giocare immersi nel giardino incantato ideato per il programma Da Natali a Li Tre Re. Animazione anche nei borghi di Cannigione, Baia Sardinia, Abbiadori, Liscia di Vacca e Porto Cervo per la seconda edizione del programma promosso dal delegato alla Cultura, sport e spettacolo, Valentina Geromino e dall’assessore al Commercio e attività produttive, Mario Russu.

Degustare piatti tipici, danzare sui pattini con la musica dei dj e giocare con elfi, personaggi dei cartoni o la befana sono solo alcuni degli intrattenimenti pensati per il lungo mese di festa Da Natali a Li Tre Re. Un calendario che punta i riflettori sulle esperienze e il coinvolgimento del pubblico. Appuntamenti non solo da guardare, ma da vivere in prima persona nel pieno spirito delle feste.

“C’è stata un’ottima risposta al bando da parte di associazioni e aziende. Proponiamo novità come la pista di pattinaggio in piazza e allestimenti artistici, compresi un tappeto rosso da creare grazie alla partecipazione dei cittadini e le proiezioni luminose sugli edifici pubblici – spiega Valentina Geromino, delegato alla Cultura, Sport e Spettacolo – Vogliamo creare un’atmosfera magica e dinamica per animare il nostro territorio, con particolare attenzione al centro storico”.

“Il ruolo dei commercianti è fondamentale per la buona riuscita del programma. La loro partecipazione con l’apertura dei negozi nel fine settimana e l’allestimento di vetrine a tema contribuirà a rendere ancora più piacevole e festosa l’atmosfera – dice l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Mario Russu -. Per questo ho pensato di premiarli con un concorso che assegna fino a mille euro per la vetrina più bella. Anche gli espositori del mercatino natalizio verranno premiati per la bancarella più bella con premi da 500 a mille euro. Presto daremo tutti i dettagli”.

