La manifestazione benefica a Olbia.

Giunta alla sua 22esima edizione, arriva finalmente anche a Olbia Il Miracolo di Natale, la manifestazione benefica a favore delle famiglie indigenti. Mercoledì 19 dicembre, dalle 9 alle 21, tutti i cittadini che lo vorranno potranno donare generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per bambini e giocattoli, semplicemente lasciandoli sulla gradinata della Basilica di San Simplicio.

La manifestazione è ideata, promossa e realizzata da Gennaro Longobardi, lo showman noto in Sardegna per la trasmissione televisiva Per la strada. Si svolgerà contemporaneamente a Cagliari, Bosa, Decimomannu, Domusnovas, Guasila, Iglesias, Monserato, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sassari, Selargius, Sestu e Villacidro.

(Visited 75 times, 75 visits today)