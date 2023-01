Quei terribili boati le scorse notti ad Arzachena: “Hanno vibrato i vetri”

Diverse segnalazioni riferiscono di boati nella zona dell’Hotel Citti.

Secondo diverse segnalazioni ad Arzachena tra martedì e venerdì, in ore serali, principalmente intorno alle 22:30, si sono uditi forti boati, tanto da far vibrare i vetri delle case. La zona della detonazione è stata individuata dai più nei pressi dell’hotel Citti, per via dell’intenso fumo nella zona subito dopo le le esplosioni.

Numerose le telefonate allarmate alle forze dell’ordine, non sono ancora certe le cause, anche se da più parti si fa riferimento a un gruppo di ragazzini che non avrebbero ancora esaurito le “scorte” di botti di Capodanno. Vista l’entità delle deflagrazioni, l’auspicio è che non siano rimasti sul territorio eventuali “botti” inesplosi come tragicamente successo a Olbia nei giorni scorsi.

