Il mega yacht Dilbar a Porto Cervo.

Tutti in coda a Porto Cervo per ammirare il Dilbar, il mega yacht del magnate del ferro russo Alisher Usmanov. E’ arrivato ieri in grande stile sulla Costa Smeralda, attraccando per la prima volta sulla banchina di Porto Cervo dopo i recenti lavori di sistemazione.

Un’imbarcazione di 156 metri di lunghezza (come si può vedere dalla foto pubblicata su Instagram dal Consorzio Costa Smeralda) non poteva che suscita l’ammirazione e lo stupore di tutti, dai turisti ai residenti, che non hanno resistito dall’avvicinarsi il più possibile per una foto o semplicemente per un selfie.

