Violento incidente frontale ad Abbiadori, due feriti

Un incidente frontale ha causato due feriti ad Abbiadori.

Un violento incidente frontale tra due auto si è verificato oggi, 29 giugno, nei pressi della rotonda di Abbiadori, lungo la strada provinciale 59.

L’incidente ha visto il coinvolgimento di due persone, una delle quali è rimasta bloccata all’interno del veicolo. I vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena, giunti sul posto pochissimi minuti dopo, hanno lavorato per liberare il conducente rimasto intrappolato, affidandolo subito alle cure del personale sanitario del 118, arrivato con i mezzi di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Arzachena, i quali hanno effettuato i rilievi necessari a determinare le cause dell’accaduto, ancora in fase di accertamento, e hanno gestito la viabilità per mettere in sicurezza il tratto stradale e consentire il ripristino della normale circolazione.

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