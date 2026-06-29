Guasto Abbanoa ad Aglientu, rubinetti a secco a Rena Majore

Il guasto di Abbanoa ad Aglientu.

Un intervento di riparazione programmato all’interno dell’impianto di sollevamento idrico Mannucciu, situato in località Rena Majore nel territorio comunale di Aglientu, sta impegnando le squadre del pronto intervento di Abbanoa. L’operazione, ritenuta necessaria per il corretto funzionamento della rete, comporta la sospensione temporanea dell’attività dell’impianto e, di conseguenza, dell’erogazione dell’acqua verso le utenze servite.

A partire dalle ore 11 e fino al completamento delle operazioni, previsto indicativamente entro le 21, nella zona di Rena Majore si registreranno cali di pressione e possibili interruzioni temporanee del servizio idrico. Il ripristino dell’erogazione a pieno regime è atteso al termine dei lavori, una volta conclusa la riparazione.

I tecnici del gestore sono impegnati a ridurre al minimo i disagi per la popolazione, con l’obiettivo di contenere i tempi dell’intervento e, se possibile, anticipare la riattivazione del servizio nel caso in cui le operazioni si concludano prima del previsto. Eventuali criticità o anomalie potranno essere segnalate dagli utenti attraverso il servizio dedicato di Abbanoa, contattando il numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni durante l’intero arco della giornata. Alla ripresa dell’erogazione, viene inoltre segnalata la possibilità che l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di una condizione transitoria dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni, destinata a rientrare con il normale scorrimento.

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