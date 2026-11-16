L’incidente sulla strada provinciale di Arzachena.

Un’auto si è ribaltata questa mattina lungo la strada provinciale 94, nei pressi del parcheggio panoramico della Costa Smeralda. L’incidente si è verificato intorno alle 9, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena, che ha raggiunto il luogo dell’incidente per occuparsi della messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante. L’unica persona che si trovava a bordo dell’auto è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto per prestare assistenza.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Arzachena, impegnati negli accertamenti relativi all’incidente.

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