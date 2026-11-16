Al Pronto Soccorso di Olbia nuovi spazi per affrontare l’emergenza estiva

Quasi 300 accessi al giorno durante l’estate, il Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia era in sofferenza: arriva una nuova area. Troppa la pressione che il reparto d’emergenza del Giovanni Paolo II si è trovato ad affrontare nell’ultima stagione turistica. Numeri paragonabili a quelli di strutture ospedaliere di città ben più popolose. Da qui anche la necessità di ripensare gli spazi e l’organizzazione del servizio.

Inaugurazione con la presidente-assessora Todde

Oggi l’inaugurazione dell’ampliamento alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde. La struttura dispone ora di circa 500 metri quadrati in più, con ambienti destinati alla gestione delle emergenze, una nuova shock room, una Tac nelle immediate vicinanze e una centrale di monitoraggio per i pazienti ricoverati nell’Osservazione breve intensiva.

L’intervento punta a rispondere a una criticità che a Olbia si ripresenta puntualmente nei mesi di maggiore affluenza turistica.

Accanto all’ampliamento fisico, il nuovo assetto prevede anche la presenza della guardia medica e della continuità assistenziale turistica all’interno del Pronto Soccorso. Così da gestire direttamente i casi meno complessi e riservare maggiori risorse alle emergenze. All’inaugurazione erano presenti anche il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni, il sindaco Settimo Nizzi e il direttore generale della Asl Gallura Antonio Irione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui