Mostrati in Corte d’assise i video delle telecamere di Palau

Le ultime immagini di Cinzia Pinna ancora in vita, poche ore prima della sua morte: il video proiettato al processo contro Emanuele Ragnedda. È stato uno dei momenti centrali della nuova udienza in Corte d’assisse a Sassari del processo per l’omicidio della 33enne di Castelsardo, uccisa il 12 settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau.

I video in Aula

In Corte d’assise ascoltati gli investigatori che hanno seguito le indagini. Nel corso della testimonianza del comandante dei carabinieri di Palau, Daniele Antonucci, sono stati proiettati alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza che documentano gli ultimi spostamenti della giovane nella notte tra l’11 e il 12 settembre. Le immagini mostrano Cinzia Pinna a Palau nelle ore precedenti alla scomparsa e il momento in cui sale sulla Jeep Compass di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore di Arzachena che ha confessato l’omicidio.

Le ricerche dopo la scomparsa

Durante l’udienza gli investigatori hanno ricostruito anche le attività avviate dopo la denuncia di scomparsa presentata dal padre della ragazza. Nei giorni successivi si erano mobilitati carabinieri e volontari, con ricerche nella zona di Monticanu e nelle campagne circostanti, anche attraverso l’impiego di cani e droni. La testimonianza ha riguardato inoltre i contatti tra Ragnedda e gli investigatori durante quelle giornate. L’imprenditore aveva fornito alcune informazioni sulla ragazza e aveva accompagnato i militari in un sopralluogo nella tenuta di Conca Entosa. In aula erano presenti anche i familiari di Cinzia Pinna.

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