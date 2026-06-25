La Gallura si prepara a vivere giorni intensi all’insegna della cultura, della musica e delle tradizioni. Dalle piazze di Olbia ai profumi della campagna di Luogosanto, fino ai grandi concerti di Golfo Aranci e alle serate danzanti di Telti, il territorio offre un calendario ricco di appuntamenti capaci di coinvolgere residenti e turisti. Un viaggio tra parole, emozioni e spettacoli che conferma la Gallura come una delle aree più vivaci dell’estate sarda.

Sul filo del discorso: Olbia apre la rassegna culturale

A Olbia prende il via una nuova edizione di “Sul filo del discorso”, il progetto culturale dedicato alla promozione della lettura e all’incontro con autori e protagonisti della scena letteraria italiana. Gli appuntamenti si svolgono in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, trasformando la cultura in un’esperienza condivisa e accessibile a tutti.

La rassegna propone incontri, spettacoli e presentazioni che intrecciano letteratura, teatro e riflessione sociale, consolidando il ruolo di Olbia come punto di riferimento culturale della Gallura e della Sardegna.

Fra la brace e le stelle: una notte di gusto e tradizione a Luogosanto

L’estate di Luogosanto si accende con “Fra la brace e le stelle”, un appuntamento che unisce i sapori della tradizione all’atmosfera unica delle serate estive galluresi. Tra profumi di carne alla brace, prodotti tipici e convivialità, il borgo si prepara ad accogliere visitatori provenienti da tutta la regione.

L’evento rappresenta anche un’occasione per scoprire il centro storico e vivere una serata all’insegna della condivisione, in un contesto dove gastronomia e accoglienza diventano protagoniste.

Isola Rossa balla con i grandi successi degli anni Novanta

A Isola Rossa arriva una serata dedicata alle hit che hanno segnato un’intera generazione. “90’s Hits Live Music Band” promette di riportare il pubblico indietro nel tempo con i brani più amati del pop e della dance internazionale.

Una festa pensata per tutte le età, tra musica dal vivo, divertimento e l’energia di uno dei luoghi più affascinanti della costa nord della Sardegna.

A Telti torna il fascino del liscio

La tradizione del ballo incontra l’estate a Telti con una serata di liscio in Piazza della Rinascita. Sul palco salirà Quirico Bacciu, pronto a far ballare il pubblico con valzer, mazurche e polke in un’atmosfera di festa e allegria.

Un appuntamento che ogni anno richiama appassionati e famiglie, confermando il valore delle tradizioni popolari come momento di aggregazione e socialità.

I Negramaro protagonisti dell’estate di Golfo Aranci

Grande attesa a Golfo Aranci per il concerto dei Negramaro, tra gli appuntamenti più attesi della stagione. La celebre band porterà sul palco di Piazza Cossiga i brani che hanno segnato oltre vent’anni di carriera, in una serata destinata a richiamare migliaia di spettatori.

L’evento rientra nel cartellone estivo promosso dal Comune, che punta ancora una volta su grandi nomi della musica italiana per sostenere il turismo e l’economia locale.

GAMF: Golfo Aranci Music Festival accende l’estate

Sempre a Golfo Aranci torna il GAMF – Golfo Aranci Music Festival, una delle manifestazioni musicali più attese dell’estate sarda. Tre giornate di concerti gratuiti in Piazza Cossiga con artisti di primo piano della scena italiana, capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Dal pop dei The Kolors al rock dei Negramaro, fino alla grande dance con i DJ Mario Fargetta e Giorgio Prezioso, il festival conferma l’ambizione di trasformare Golfo Aranci in uno dei principali poli musicali della Sardegna. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in Piazza Cossiga con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

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Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

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