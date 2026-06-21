Il piano sulle acque reflue a Badesi e Trinità Agultu.

Un intervento strutturale interessa i comuni di Badesi e Trinità d’Agultu, con un progetto approvato da Egas che punta a rafforzare il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. L’opera, dal valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro, rientra nella programmazione europea e regionale dedicata al miglioramento delle infrastrutture idriche. Il progetto sulle acque reflue a Badesi e Trinità nasce con l’obiettivo di adeguare il sistema esistente e superare alcune criticità presenti nelle aree costiere. Le risorse provengono da fondi del programma Fesr e del piano sviluppo e coesione, e consentono di avviare un intervento articolato su più livelli.

Gli interventi previsti per le acque reflue a Badesi e Trinità.

Il piano prevede la realizzazione di un nuovo sistema fognario con una rete di circa 3,6 chilometri. Questa infrastruttura convoglierà i reflui provenienti dalla marina di Badesi verso un impianto centralizzato. L’intervento include anche la costruzione di un nuovo depuratore nella località di Maccialeddu, destinato a sostituire strutture ritenute non più adeguate.

Parallelamente, il progetto sulle acque reflue a Badesi e Trinità comprende il potenziamento del depuratore già operante a Trinità d’Agultu, in località La Pistritta. Gli interventi consentiranno di migliorare la capacità di trattamento e garantire standard più elevati nella gestione delle acque.

L’opera mira a superare le criticità presenti nelle aree costiere di Li Dune e Li Parisi, zone che oggi risultano servite da impianti non più adeguati rispetto alle esigenze attuali. Il nuovo sistema punta a garantire maggiore efficienza e sostenibilità ambientale.

Il ruolo strategico del progetto nel territorio.

L’approvazione del piano si inserisce in una strategia più ampia di Egas, che punta a realizzare un sistema depurativo sempre più integrato nella Sardegna settentrionale. L’intervento contribuisce anche allo sviluppo turistico dell’area, migliorando la qualità ambientale e la gestione delle risorse idriche.

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