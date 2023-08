Rivoluzione delle reti idriche a Berchidda, i lavori di Abbanoa

A Berchidda Abbanoa eseguirà lavori di ingegnerizzazione delle reti idriche.

Rivoluzione in corso per tutto il sistema idrico del Comune di Berchidda. Abbanoa ha avviato una serie di interventi di efficientamento e ingegnerizzazione delle reti del centro abitato con l’obiettivo di superare le criticità passate e garantire una migliore gestione del servizio a tutto vantaggio dell’utenza.

Il piano è stato studiato nei minimi dettagli dai tecnici del settore Distribuzione Abbanoa dei Distretto 6 di Sassari, competente per territorio, e inserito nei programmi di manutenzione straordinaria che il Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa, guidato dal presidente Franco Piga, sta portando avanti in tutta la Sardegna.

A Berchidda è stato eseguito innanzitutto, da un’impresa specializzata, uno studio dettagliato di tutta la rete idrica che è stata mappata con l’utilizzo di particolari apparecchiature che hanno consentito di rilevare le criticità. Il problema principale era legato alle alte pressioni in alcune zone del centro abitato: è la causa principale di rotture e dispersioni. Per superare le criticità è stata elaborata la distrettualizzazione della rete idrica divisa in settori gestiti in maniera ottimale tramite valvole di regolazione delle pressioni. È stato possibile anche individuare le condotte più ammalorate e avviare un programma di sostituzione integrale che ha già riguardato le vie Gabriel, Trento, Corsa e Foscolo.

Attualmente sono in corso i lavori di efficientamento dei due serbatoi comunali con interventi di efficientamento sui manufatti e sulle apparecchiature idrauliche oltre che la sostituzione delle tubazioni in ingresso e in uscita dagli impianti. Nel serbatoio del Belvedere si sta procedendo anche all’installazione di apparecchiature più sofisticate per le regolazioni delle porte e delle pressioni in uscita alla rete.

Un analogo studio è stato eseguito anche su tutta la rete fognaria che è stata mappata dettagliatamente evidenziandone le problematiche relative ad alcuni tratti: sono state sostituite le tubature in particolare in via Verdi e in via Umberto nei pressi della rotatoria, ma anche un tratto del collettore principale che porta i reflui al depuratore.

