L’investimento di Abbanoa a Santa Teresa.

Abbanoa investe 600mila euro per nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel comune di Santa Teresa Gallura. Sono iniziati nei giorni scorsi i cantieri del primo dei due appalti di riqualificazione della rete idrica finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione ‘Fsc’: rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’isola per l’efficientamento delle reti idriche. A Santa Teresa Gallura saranno realizzate quasi un chilometro di nuove condotte e installate nuove apparecchiature di regolazione che porteranno al miglioramento idraulico della rete di distribuzione del centro abitato.

Lavori in corso.

I lavori in corso relativi al primo lotto riguardano via Filetta dove si sta procedendo alla sostituzione integrale della rete idrica e dei relativi allacci alle utenze mentre nella zona industriale si sta realizzando un nuovo nodo di interruzioni nella mattinata in via don Filigheddu e nella zona industriale.

Il secondo lotto.

È stato già aggiudicato anche l’appalto del secondo lotto. L’avvio dei cantieri sarà programmato dopo la stagione estiva per limitare gli inevitabili disagi alla circolazione legati alla viabilità. Sono, infatti, interessate diverse strade. Via Piemonte, via Lucania, via Umbria, via La Marmora, via Corsica e via Toscana. Anche in questo caso sarà realizzato, nei pressi dell’incrocio tra via La Marmora e via Capo Testa, un nuovo nodo idraulico di regolazione della pressione e misura delle portate propedeutico alla distrettualizzazione della rete idrica comunale. Gli interventi previsti sono volti a ridurre le perdite idriche di rete sia tramite la sostituzione di vecchie tubazioni ormai ammalorate, sia tramite il contenimento delle pressioni di rete in quelle aree caratterizzate da valori elevati non necessari a garantire il servizio ma anzi controproducenti perché possono generare rotture improvvise.

Reti intelligenti.

Il comune di Santa Teresa Gallura è inserito anche nei primi trenta centri della Sardegna dove si sta attuando il programma di ingegnerizzazione delle reti idriche. Si tratta di un modello innovativo basato sull’azione combinata di misure di campo, studi specialistici sull’assetto di rete, regolazioni e progressivi interventi strutturali sugli asset. Il processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un’indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite. A tale fase segue la diagnosi, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui