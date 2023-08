Aragoste e vongole destinate al mercato illegale, liberate a Olbia

Polizia e guardia costiera sequestrano vongole e aragoste a Olbia.

Polizia di Stato e la guardia costiera di Olbia hanno sequestrato una grande quantità di aragoste e vongole prive di tracciabilità, destinate al mercato illegale. I crostacei e i mitili sono stati pescati nei mari della Sardegna senza documenti che ne comprovasse l’origine.

Durante un controllo stradale presso il Porto di Olbia, gli agenti hanno trovato all’interno di un furgone sacchetti contenenti 50 chili di vongole veraci e 49 aragoste, di cui 11 già morte. Poiché tutto il pescato era privo di documentazione, è stato necessario l’intervento della Guardia Costiera di Olbia. I prodotti ittici sono stati sequestrati e sono stati contattati gli enti responsabili dell’Area Marina Protetta di “Tavolara – Punta Coda Cavallo” per il rilascio degli esemplari vivi in una zona adatta.

Il giorno successivo, i membri della Guardia Costiera e dell’Area Marina Protetta hanno liberato 38 aragoste e 66 chilogrammi di vongole veraci in un habitat protetto, in ottemperanza a un protocollo d’intesa che mira a individuare gli habitat marini più adatti per il rilascio in natura di pesci, crostacei e molluschi sottratti al mercato nero.

