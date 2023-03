I problemi col digitale terrestre a Berchidda.

Gli abitanti della Gallura continuano a riscontrare problemi con la ricezione del digitale terrestre, in particolare a Berchidda dove l’impossibilità di sintonizzarsi persiste da giorni. Nonostante i tentativi di effettuare la ricerca automatica dei canali televisivi, la risposta è sempre la stessa: nessun nuovo canale disponibile.

Mentre in molte altre parti dell’isola il problema è stato risolto rapidamente grazie ad una nuova ricerca dei canali, a Berchidda il problema sembra persistere. Questo sta causando non pochi disagi agli abitanti, che non possono usufruire dei servizi televisivi a cui sono abituati. Inoltre, il maltempo che ha colpito l’isola ha causato il malfunzionamento di molti canali, ma in molte altre zone il problema è stato risolto.

