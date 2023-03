L’incidente in via dei Lidi a Olbia.

Sono in costante miglioramento le condizioni della 18enne coinvolta ieri in un incidente stradale a Olbia. La giovane, a bordo della sua moto, era stata travolta da un’auto. L’incidente si era verificato nel pomeriggio in via dei Lidi. Per cause ancora da accertare una moto di grossa cilindrata si è scontrata con una Fiat Panda e il mezzo era rimasto incastrato sotto l’auto.

Questa volta, l’incidente ha coinvolto una moto, e le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi se non fosse stato per la prontezza degli interventi. La ricostruzione di come sia accaduto l’incidente e di chi ne sia la responsabilità spetterà alla polizia locale. È importante prestare maggiore attenzione e adottare comportamenti responsabili alla guida per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui