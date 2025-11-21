Donato presepe napoletano al Comune di Berchidda

Berchidda riceve in omaggio un presepe dal dottor Forteleoni.

Al Comune di Berchidda è stato donato un presepe napoletano. Il dono arriva dal dottor Giovanni Forteleoni di Olbia, medico con la passione del modellismo e della ricerca storica. L’amministrazione della “città dei presepi” ha documentato questo evento ringraziando il professionista dell’omaggio dichiarando che si tratta di un gesto di affetto per il paese.

LEGGI ANCHE: Notte de Chelu, la magia del Natale arriva a Berchidda

“È un dono pregevole, frutto della passione di una vita, che accettiamo con l’impegno a custodirlo e valorizzarlo fin dall’imminente edizione di Notte de Chelu – fa sapere l’amministrazione sulla pagina social sull’incontro avvenuto oggi in Comune -. Siamo già all’opera con i collaboratori Mario Casu e Bruno Carta, guidati con scrupolosa sapienza dal dott. Giovanni Forteleoni, per allestire le prime scene di una rappresentazione che occuperà una superficie di oltre 30 metri quadrati. Crediamo che l’arrivo di questa creazione artistica sia fattore di arricchimento del Natale berchiddese e della stessa Notte de Chelu che potrà prefiggersi nuovi obiettivi per il futuro. La sua evoluzione potrebbe passare attraverso la costruzione di ponti con le più significative tradizioni natalizie italiane, con cui pensare di realizzare insieme un evento di carattere nazionale”.

Durante l’incontro, documentato sulla pagina ufficiale, Giovanni Forteleoni ha dichiarato che si trattava di un lavoro artigianale, popolato da un centinaio di personaggi costruiti, in larga parte, con le sue mani nel corso della vita. Ha spiegato che si ispirava al modello e ai princìpi del presepe popolare napoletano, contenente tutti gli elementi obbligatori previsti, tra cui i pastori in “terracotta vestita”. Forteleoni ha aggiunto che, in omaggio a sua moglie, la signora Mariella Antona, aveva deciso di fare questa donazione a Berchidda, il paese dei presepi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui