Un cittadino di Berchidda compie cento anni.

Oggi a Berchidda è un compleanno davvero speciale. A festeggiare il suo centenario è Raimondo Dente, noto poeta nel paese per i suoi versi in lingua sarda. L’amministrazione comunale ha voluto festeggiare questa speciale giornata consegnandogli una targa e un libro a nome dell’ente e di tutta la comunità berchiddese.

“Al signor Raimondo giunga l’abbraccio simbolico di tutta la comunità locale – ha dichiarato il sindaco Andrea Nieddu – che ne esprime con affetto e stima i migliori auguri per il raggiungimento di un traguardo storico per la vita di un uomo e per tutta la sua famiglia. Con sentimenti di sincera gratitudine abbiamo il privilegio esclusivo di vivere questa particolare ricorrenza, oggi con zio Raimondo, e potergli rivolgere un pensiero di riconoscenza per quanto ha fatto nel campo della cultura, della tutela e trasmissione della lingua sarda”.

Tiu Remundu, come il noto poeta è chiamato in paese è un amante della lingua sarda. “Da sempre impegnato nelle più importanti rassegne culturali locali – ha proseguito il primo cittadino -, ha accompagnato con versi in limba la narrazione della storia della nostra comunità, scandendone i caratteri della tradizione e dell’identità, doniamo una targa contenente due quartine del concittadino e poeta Tonio Rossi, che generosamente ha trovato ispirazione nella figura del nostro neo-centenario, e uno studio di toponomastica del compianto Piero Modde, perché tiu Remundu possa continuare la sua vita terrena immerso nella lettura dell’amata lingua sarda e della sua amata Berchidda”.