Un nuovo furto a Olbia.

Ancora ladri in azione a Olbia. Un altro furto contro un’auto si è verificato due notti fa in via Del Topazio, nel quartiere Tannaule.

Il modus operandi è lo stesso, i ladri hanno spaccato il vetro e hanno portato via dal furgone un portafoglio, fortunatamente vuoto e un porta documenti. L’appello del proprietario sui social. “Se qualcuno trovasse in via Bazzoni Sircana o vie limitrofe un portafoglio vuoto – ha scritto – (ma non ci spero minimamente) ma almeno un porta documenti Volkswagen sarebbe molto gentile”.