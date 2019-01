I funerali ad Alà dei Sardi di Diego Baltolu.

Si terranno oggi pomeriggio, alle 15, i funerali di Diego Baltolu, il giovane di 19 anni trovato morto, sabato mattina, davanti alla casa della sua fidanzata, a Buddusò. Il corteo funebre partirà dalla casa del giovane, ad Alà dei Sardi, per arrivare fino alla parrocchia di Sant’Agostino. In paese è stato proclamato il lutto cittadino. Un modo per omaggiare la memoria del ragazzo e per permettere, a tutti quanti lo volessero, di partecipare alle esequie.

Diego era molto conosciuto in zona, anche perchè gestiva il bar Don Diego e giocava da anni nella squadra di calcio locale. Ma il dramma della morte del ragazzo coinvolge più comuni. Come Buddusò, dove vive la fidanzata, e Olbia, dove Diego è cresciuto e ha studiato. In tanti si ritroveranno, questo pomeriggio, per l’ultimo saluto.

