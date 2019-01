Le indagini sulla morte di Diego Baltolu a Buddusò.

S’indaga anche sull’ipotesi di omissione di soccorso per cercare di chiarire tutti i contorni del giallo di Diego Baltolu, il 19enne trovato morto a Buddusò, lo scorso sabato. Gli inquirenti non stanno tralasciando nessuna pista, per cercare di capire cosa sia successo nelle ore precedenti e successive alla morte del ragazzo.

Compresa quella che dovrebbe spiegare se nessuno, prima delle 2, ora in cui sono stati allertati i soccorsi, si sia accorto del giovane riverso sui gradini che portano alla casa della fidanzata, a Buddusò. E se era possibile, in quale modo, soccorrerlo. Quello che non capiscono, inoltre, gli inquirenti è, come mai, se Diego si è effettivamente sparato per strada, nessuno abbia sentito il rumore del proiettile esploso dalla pistola.

Va detto che, i primi soccorsi, hanno riferito che era stato difficile individuare il foro procurato dall’arma da fuoco nel torace. Tanto che in diversi avevano creduto, in un primo momento, ad un malore. I primi riscontri fanno propendere le indagini verso l’ipotesi di suicidio. Ma ci sono ancora tanti interrogativi da chiarire prima che il giallo sia effettivamente risolto.

