La Pentolaccia a cavallo di Buddusò.

È stata confermata per sabato 11 maggio la terza edizione della Pentolaccia a cavallo buddusoina. Affinchè la manifestazione possa svolgersi in modo sereno, la Assl e le autorità civili hanno posto delle regole da seguire scrupolosamente.

Sarà innanzitutto necessario iscriversi compilando i moduli forniti dall’associazione ippica buddusoina. Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 10 maggio, in quanto dovranno essere consegnate entro le ore 12 del giorno successivo al servizio veterinario.

I moduli dovranno contenere i dati del cavallo: nominativo, microchip, sesso, nome, data di nascita, proprietario o più semplicemente si potrà allegare una copia o foto del libretto. I cavalli dovranno essere obbligatoriamente in regola con i vaccini e il test di coggins. Sarà obbligatorio, inoltre, fare il foglio rosa elettronico per il trasporto dei cavalli.

Non sarà ammesso l’uso di speroni a rotella e di qualsiasi altro tipo che possa provocare lacerazioni ai cavalli. Non potranno correre i minorenni ed, infine, si potrà correre esclusivamente in abito tradizionale.

