Auto andata a fuoco.

Nel pomeriggio di oggi, 8 luglio, si è verificato un incidente sulla strada 131 dcn in direzione Olbia. Un uomo è andato a sbattere con la propria autovettura contro il new jersey della in cemento all’altezza del distributore Agip che si trova nel territorio di Budoni.

Tanto lo spavento, visto, che la macchina, a seguito dell’impatto, ha preso quasi subito fuoco. Fortunatamente le condizioni dell’uomo che era alla guida non sono apparse preoccupanti, anche se è stato portato in ospedale per alcuni controlli dall’ambulanza del 118. Sul luogo sono intervenuti i barracelli di Budoni, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

