Guasto alla rete dell’acqua a Budoni, lavori in corso a Tanaunella

L’ennesimo guasto alla rete dell’acqua a Budoni.

I tecnici di Abbanoa sono impegnati a Budoni per un intervento di riparazione sulla rete idrica nella frazione di Tanaunella. Le squadre del gestore del servizio stanno operando in via Eleonora d’Arborea con l’obiettivo di risolvere il problema e ripristinare la piena funzionalità dell’impianto nel più breve tempo possibile. Durante le operazioni potrebbero verificarsi disagi per gli utenti della zona interessata. In particolare, fino alla conclusione dei lavori sono previsti possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica lungo la stessa via Eleonora d’Arborea e nelle strade limitrofe.

Le vie coinvolte dai possibili disservizi sono via Ottaviano, via Giudicato di Gallura, via Giudicato di Torres, via Giudicato di Cagliari, via Giudicato di Arborea, Predda Niedda e Porto Ainu. Abbanoa ha comunicato che saranno adottate tutte le misure necessarie per contenere al massimo i disagi e ridurre i tempi dell’intervento, consentendo il ritorno alla normale distribuzione dell’acqua non appena concluse le attività tecniche. Il personale incaricato sta lavorando sul posto per individuare e risolvere il guasto sulla condotta interessata, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio e la sicurezza della rete idrica cittadina.

Per eventuali segnalazioni legate a problemi o anomalie nell’erogazione dell’acqua, gli utenti possono contattare il servizio guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, disponibile tutti i giorni 24 ore su 24. L’intervento rientra nelle attività di manutenzione necessarie per assicurare l’efficienza delle infrastrutture idriche e prevenire ulteriori criticità sul territorio comunale di Budoni.

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