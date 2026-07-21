Dopo lo stop ripartono i lavori per completare via Cesti

Il rendering svela coma sarà via Cesti di Olbia. Nuova ordinanza.

Sono ufficialmente ripresi a Olbia i lavori di riqualificazione urbana di via Cesti. Dopo i disagi causati dall’interruzione del cantiere una nuova ordinanza indica la ripresa dei lavori di completamento degli interventi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si riparte il 24 luglio fino al 30 luglio, secondo l’ordinanza che modifica la viabilità con una serie di limitazioni temporanee lungo la via Cesti.

L’ordinanza.

L’ordinanza siglata dal dirigente e comandante della Polizia Locale, il colonnello Giovanni Mannoni, stabilisce i nuovi provvedimenti necessari per garantire lo svolgimento delle opere in totale sicurezza sia per le maestranze sia per la cittadinanza. Gli interventi interesseranno nello specifico due tratte distinte della via: la porzione di strada compresa tra i civici 38 e 9A e il segmento tra il civico 16 e il civico 1. Per l’intera durata del provvedimento, attiva 24 ore su 24, sarà istituito il divieto assoluto di sosta e di fermata con rimozione forzata dei veicoli sia nelle adiacenze delle aree interessate dai lavori sia sul lato opposto della carreggiata, così da evitare intralci e garantire lo spazio operativo per i macchinari.

La regolamentazione del traffico prevederà restringimenti della sede stradale e, laddove le esigenze tecniche lo richiedano, la sospensione temporanea della circolazione o l’istituzione del senso unico alternato. Il transito dei veicoli di soccorso, delle forze di polizia e dei residenti sarà comunque sempre tutelato e garantito mediante la presenza costante di movieri della ditta esecutrice o l’impiego di impianti semaforici mobili, assicurando corridoi di sicurezza adeguati.

Percorsi pedonali provvisori.

Anche la viabilità pedonale verrà protetta attraverso percorsi dedicati e opportunamente segnalati sul lato opposto ai cantieri, garantendo un accesso sicuro ad abitazioni e attività commerciali. La Polizia Locale vigilerà sul rispetto delle prescrizioni e sulla corretta apposizione della segnaletica provvisoria, invitando gli automobilisti a prestare la massima attenzione e ad attenersi ai percorsi alternativi indicati.

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