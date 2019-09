L’incendio scoppiato in un ristorante di Budoni.

Un incendio è divampato, questa notte, verso le 4 nel ristorante Tph di Budoni, che si trova in via Nazionale. Le fiamme sono state causate probabilmente dal cortocircuito ad una televisione. che si trovava in una veranda esterna.

Il fuoco ha bruciato alcuni tendaggi e seperè usati all’interno del locale. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio danneggiasse la struttura dell’immobile.

