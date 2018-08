Interdette le acque nel raggio di 200 metri.

A causa del ritrovamento di 5 proiettili inesplosi, sono interdette a qualsiasi attività le acque antistanti l’isolotto dei Pedrami, nel comune di Budoni. I proiettili, della lunghezza di circa 30 centimetri per 10 di diametro, sono stati rinvenuti a due metri di profondità, in prossimità della riva dell’isolotto che si trova al largo della spiaggia di Portu Ainu.

Al fine di tutelare la pubblica incolumità, infatti, fino a nuovo ordine, non sarà possibile navigare e fruire in qualsiasi modo delle acque nel raggio di 200 metri dal punto del ritrovamento. Per i trasgressori dell’ordinanza della Capitaneria di porto di Olbia è prevista la denuncia sia civile che penale.

(Visited 315 times, 315 visits today)