Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo insieme cosa ci propone la Gallura per oggi, sabato 4 e domani, domenica 5 maggio.

Il primo evento che vogliamo segnalare è “il palio della sella” che si terrà oggi, 4 maggio, a Santa Teresa Gallura. Si tratta di un evento legato alla tradizione ma non solo: è previsto durante la giornata uno spazio dedicato al moto/auto raduno che attrae una vasta fetta di pubblico. Per conoscere il programma dell’evento potete consultare il nostro articolo dedicato https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/palio-della-sella/

Un altro evento meritevole di segnalazione è quello della fiera nautica di Olbia. Oggi 4 e domani 5 maggio, sono infatti gli ultimi due giorni dedicati all’evento al quale abbiamo dato spazio nella nostra programmazione settimanale https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/fiera-nautica-sardegna-2024/, articolo nel quale è possibile visionare il programma. Si tratta di un evento di alto livello che nell’organizzazione vede come protagonisti l CIPNES, la Marina di Porto Rotondo, il Comune di Olbia, l’Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna.

Olbia si renderà inoltre protagonista dell’evento Olbia 21, la mezza maratona prevista per domani, 5 maggio, evento al quale, ormai diverso tempo fa, abbiamo dato spazio, in occasione dell’apertura delle iscrizioni. Per avere informazioni sui percorsi e contatti utili potete visionare il nostro articolo dedicato all’evento al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/olbia-iscrizioni-aperte-mezza-maratona-29-febbraio-2024/ Per ulteriori info in tempo reale ed eventuali variazioni potete rimanere aggiornati attraverso la pagina Facebook dedicata all’evento https://www.facebook.com/paoolbia/

Per gli amanti della natura la Gallura offre la possibilità di godersi una delle parti più belle del territorio, tramite un’escursione guidata dalla guida escursionistica Gisella Arru, nella zona di Capo Testa. L’appuntamento è per le 9:30 di domani, 5 maggio, presso il bar la Funtana a Santa Teresa Gallura. Prenotazione necessaria al 3923213404. Per maggiori informazioni e per visionare la scheda tecnica dell’evento potete visionare il nostro articolo dedicato https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/escursione-capo-testa/

Per gli amanti delle serate alternative dove la birra scorre a fiumi, l’evento ideale al quale partecipare è senz’altro quello previsto per oggi, 4 maggio, con inizio alle 18, a Calangianus dal titolo “la tredici beer fest 2024” evento nel quale la parola d’ordine sarà “divertimento”. Per restare aggiornati sull’evento per possibili variazioni potete visitare la pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/events/1096777861619076/

Infine, per gli amanti del teatro, San Teodoro offre una domenica “riflessiva” con lo spettacolo teatrale “Amargura” previsto per domani, 5 maggio, alle 21 al teatro comunale. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria al 3409384135. Lo spettacolo è prodotto dall’associazione TEATRO NYX APS con il patrocinio del Comune di San Teodoro. Vediamo qualche informazione sul tema.

Amargura significa “amarezza”,una particolare forma di sofferenza che racchiude: dolore, rammarico e straziante tristezza.

L’Amarezza, è ciò resta quando la morte di una donna rimane impunita.

Tra le aspre montagne di un’antica isola al centro del mediterraneo esiste un piccolo paese di nome Illocu i cui abitanti vivono in semplicità, secondo delle regole scandite dai ritmi della natura e dai serrati codici delle tradizioni familiari. Ad Illocu , ogni cosa è nota, ogni ombra ha un nome, ogni vicolo ha una direzione, “qui da noi certe cose non succedono”.

Eppure una sera d’estate, il corpo di Marina, una giovane donna, verrà ritrovato senza vita in fondo ad un pozzo ma nel paese nessuno sembra aver visto, ne sentito niente.

Non vogliamo svelarvi di più, se siete curiosi non vi resta che partecipare all’evento.

In conclusione, cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Siamo certi di avervi dato qualche utile spunto per il vostro amato tempo libero!



