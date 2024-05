L’8 maggio la liberazione della tartaruga Giulia a Cala Spalmatore.

Una tartaruga marina è rimasta impigliata in una rete da pesca. Mercoledì 8 maggio a La Maddalena si potrà assistere alla liberazione di un esemplare di Caretta Caretta, chiamato Giulia. L’evento si terrà alle 11:30 presso Cala Spalmatore ed è aperto a tutti.

La segnalazione del 9 aprile.

Alcuni pescatori di La Maddalena, nella giornata del 9 aprile scorso, hanno segnalato la presenza di un esemplare di Caretta caretta impigliato nelle reti da pesca. Il Parco Nazionale è immediatamente intervenuto per salvarla, con il coordinamento della Capitaneria di Porto di La Maddalena e il sostegno della Cooperativa Isule. L’animale, di dieci anni di età, è stato subito portato presso il Centro di Recupero fauna marina in difficoltà dell’Asinara. Qui è stato affidato ai veterinari che l’hanno curata e preparata per il ritorno in mare.

Chi contattare in caso di avvistamento.

In Italia, sono migliaia le tartarughe marine che ogni anno rimangono impigliate nelle reti da pesca. In caso di avvistamento di esemplari in difficoltà, è opportuno contattare gli enti preposti. Per quanto riguarda La Maddalena, presso il Centro di educazione ambientale del Parco, è presente un Centro di primo soccorso per tartarughe marine e cetacei. È sufficiente rivolgersi al Direttore del Parco Nazionale al numero 0789/790211.

