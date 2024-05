L’aeroporto di Olbia riapre dopo l’incidente. L’inchiesta e cosa è successo

Disagi all’aeroporto di Olbia dopo l’incidente.

È stato riaperto l’aeroporto di Olbia, dopo l’incidente che ha coinvolto un piccolo aereo dell’Enav. Non si sa quando ancora aprirà lo scalo Costa Smeralda, ma i disagi sono stati tantissimi durante la giornata per molti passeggeri. Diversi voli sono stati cancellati, mentre altri hanno subito dei ritardi.

I ritardi e le cancellazioni hanno riguardato sia le partenze che gli arrivi, alcuni dei quali sono stati dirottati ad Alghero. Mentre il restante dei voli sono stati cancellati. Hanno subito cancellazioni il volo per Bergamo delle 13:50 di Easyjet e quello di Ryanair delle 14:15. Cancellato anche quello di Aeroitalia che doveva arrivare a Linate alle 15:30. Decine invece i ritardi su altri voli, sia in andata che in ritorno, in attesa della riapertura dell’aeroporto.

Verifiche al Costa Smeralda.

Non è chiaro se sia stato a causa del vento forte o della rottura di uno pneumatico, ma il veicolo è finito fuori pista, adagiandosi su un fianco. All’aeroporto sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Cosa è successo.

Durante le fasi di atterraggio presso l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, nel primo pomeriggio, un piccolo aeromobile dell’Enav è stato coinvolto in un incidente in cui il carrello si è rotto. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi e nessun membro dell’equipaggio ha riportato ferite. Sul posto, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere l’aeromobile e garantire la sicurezza della pista.

