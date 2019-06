Il servizio Budoni MareBus.

Ha ripreso a Budoni il servizio MareBus. La navetta gratuita che collega tutte le spiagge, i servizi ricettivi e i borghi del territorio comunale di Budoni. Il servizio, gestito dall’azienda di trasporto locale Tuvoni srl, andrà avanti fino alla metà di settembre e permetterà a budonesi e vacanzieri di mandare in vacanza anche la propria auto.

Le linee previste sono 4, ad ognuna delle quali è stato assegnato il nome di una pianta tipica della macchia mediterranea. La linea Corbezzolo servirà Budoni, Tanaunella, S’Iscala, Baia Sant’Anna, Matta e Peru, con 3 corse diurne, l’ultima delle quali parte alle 19 e una notturna con partenza all’1:20 del mattino.

La linea Lentischio partirà da Budoni verso, San Silvestro, Berruiles, Agrustos, Ludduì, Birgalavò, Malamurì e Ottiolu. Anche in questo caso le corse diurne saranno 3, più una con partenza prevista per le 20:45 da via Emilio Lussu e una corsa notturna che partirà 18 minuti prima dell’una.

La linea Mirto, invece, serve, sempre con partenza da Budoni, Lu Linnalvu, Lutturai, Strugas, Maiorca e Nuditta. Anche in questo caso 3 corse diurne, una con partenza alle 20 e una notturna con partenza a mezzanotte e 5 minuti. L’ultima linea, infine, si chiama Rosmarino e serve, con partenza da Budoni, Agrustos e Ottiolu. In questo caso sono previste 4 corse diurne, una serale con partenza alle 20 e una notturna con partenza prevista alle 2:33 del mattino. La tabella completa degli orari è scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

